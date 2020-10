LÉVESQUE, Gilbert



À Kirkland, le 9 octobre 2020, à l'âge de 92 ans, est décédé Monsieur Gilbert Lévesque, époux de Madame Françoise Gaudet.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Micheline (Julien), Lise, Jacques (Diane), Marc (Willoughby) et Francine, ses douze petits-enfants, ses huit arrière-petits-enfants, sa soeur Simone ainsi que plusieurs parents, amis et collègues d'Air Canada.Une cérémonie aura lieu à une date ultérieure.La famille tient à remercier le personnel du Hôpital Général du Lakeshore et de la Résidence des soins palliatifs de Teresa-Dellar pour leur soutien et les bons soins prodigués.