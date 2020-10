VANIER, Lucille



À Sainte-Thérèse, le 8 avril 2020, à l'âge de 99 ans, est décédée Mme Lucille Vanier, précédée de ses parent M. Randolphe Vanier et Mme Florida Thibault.Elle laisse dans le deuil ses neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 16 octobre de 18h à 21h au :105 BOUL. DESJARDINS ESTSAINTE-THÉRÈSE 450-473-5934Les funérailles seront célébrées le samedi 17 octobre à 11h en l'église de Sainte-Thérèse d'Avila, suivi de l'inhumation au cimetière paroissial.Votre présence au salon doit se faire dans le respect des directives de la Santé Publique du Québec.