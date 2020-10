PERRIER, Maurice



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de Maurice Perrier, survenu à son domicile le 16 septembre 2020, à Lachine. C'est après une longue et vaillante bataille contre le cancer qu'il s'est éteint à l'âge de 86 ans.Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée Denise (Therrien) Perrier, ses enfants Monique (René), Ginette et Sylvain, ses petits-enfants Jonathan (Lorraine), Stacy (Jonathan), Véronique et Guillaume, ses arrière-petits-enfants Ava, Jade, Luna-Maria et Célestina, sa soeur Louise (Richard), son frère Claude (Gisèle), ses belles-soeurs Linda (feu Jean), Muriel (feu Jacques), Claire (Pierre), ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.Les funérailles auront lieu en toute intimité par invitation à l'église de La Présentation-de-la-Sainte-Vierge, 665 avenue de l'Église, Dorval, le samedi 24 octobre 2020 à 11h00. L'inhumation de la dépouille se fera à une date ultérieure à Gatineau.En lieu de fleurs, des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.LACHINE