BERGERON, Jacqueline



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Jacqueline Bergeron, épouse de Jean-Paul Galipeau. Elle s'est éteinte à l'âge de 85 ans et 10 mois à l'hôpital Notre-Dame-de-la-Merci, le 1er octobre 2020.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Benoit (Danielle), Jean-Marc (Lora), ses petits-enfants Antoine, Jean-Xavier, Gabriel, Julien et sa soeur Louise. Sont aussi attristés par son départ ses neveux et nièces.En raison de la pandémie, il n'y aura pas de cérémonie. La famille se réunira dans l'intimité pour sa mise en terre, à Montréal.Merci au personnel de l'hôpital Notre-Dame-de-la-Merci qui l'a accompagnée avec compassion durant ses derniers jours.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don in memoriam à une société de votre choix.SALON FUNÉRAIRELAJEUNESSE FORTIN CENAC514-353-9199www.salonfunerairelfc.com