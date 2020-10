FAVREAU, Jean



C'est avec regret que nous vous annonçons le décès de M. Jean Favreau, le 8 octobre 2020, à l'âge de 81 ans.Il laisse dans le deuil son fils Normand (Caroline), sa fille Nadine (René), ses petits-enfants Laurianne, Alexis et Jérémy, son frère François (Diane), ses neveux et nièces, et plusieurs autres parents et amis.La famille recevra famille et amis dans l'intimité, au complexe funérairele dimanche 18 octobre de 13h à 15h30. Une cérémonie privée suivra.