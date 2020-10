CAMPEAU, Gérard



À Châteauguay, le 4 octobre 2020, à l'âge de 82 ans, est décédé Monsieur Gérard Campeau, époux de Madame Carmen Paré.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Marie-Josée (Khalil) et Jean-François (Oksana), ses petits-enfants Marilyn, Nicolas, Marc-Olivier, Coralie et Constance, ses soeurs et frères, ses belles-soeurs et beaux-frères, ses nièces et neveux ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera en respectant les mesures de distanciation physique, au complexe funéraire:96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle vendredi 16 octobre de 18h à 21h.Les funérailles auront lieu uniquement pour la famille, le samedi 17 octobre à 11h à l'église Saint-Nazaire de Ville LaSalle, suivies de la mise en terre au cimetière Christ-Roi de Châteauguay.La famille tient à témoigner toute sa gratitude à tous les membres du personnel du Centre d'Hébergement Champlain de Châteauguay pour leur bienveillance et leur humanité.