PARISIEN, Claudette



Au CHSLD Heather Lakeshore de Rawdon, le 30 septembre 2020, est décédée à l'âge de 82 ans, Mme Claudette Parisien, retraitée de la CECM comme secrétaire-administrative.Fille de feu Ernest Parisien et de feu Liliane Charron, elle laisse dans le deuil sa soeur Madeleine, ses frères Luc et Bernard (Francine), ses neveux et nièces Georges Pearson (Gladys), Caroline Pearson (Jacques), ainsi que Bianka et Anton Wistuba, cousins, cousines et amis.Selon ses volontés une cérémonie sera célébrée en l'église de Papineauville (rue Jeanne d'Arc) suivie de la mise en terre au cimetière du village (rue Henri Bourassa). Dû aux circonstances exceptionnelles de la COVID-19, la date des funérailles vous sera divulguée le moment convenu.La famille tient à remercier les préposés(es) du Heather Lakeshore de Rawdon de l'unité 3, pour leurs bons soins et leur grande empathie malgré ces temps très difficiles.