LESSARD, Guy



À Laval, le 8 octobre 2020, à l'âge de 92 ans, s'est éteint monsieur Guy Lessard, époux de madame Jeanne-M. Langelier depuis 67 ans.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa soeur, Normande Lessard Fecteau; ses enfants: Pierre (Louise Moreault), Joanne (feu Christian Bolduc), Lynda (Hans Peter Pfeifer) et Guylaine (Vincent Falardeau); ses petits-enfants: François-Philippe (Frédérique), Pierre-Étienne (Laurie), Anne-Marie (Alexandre), Laurène (Pierre-Yves), Victor, Sarah (Lucas) et Joëlle; ses arrière-petits-enfants: Justine, Évelyne et Laurent; ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille accueillera les personnes qui seront en mesure de se déplacer au complexele samedi 24 octobre, de 14h à 16h. Entre 16h et 17h, une cérémonie religieuse privée aura aussi lieu pour la famille immédiate.En raison de la pandémie, les exigences du salon, dont le port du masque et la distanciation, seront à respecter.Finalement, une messe commémorative aura lieu ultérieurement lorsque la situation le permettra.Néanmoins, vous pouvez transmettre vos condoléances sur le site internet du Complexe MEMORIA de Laval.En mémoire de monsieur Guy Lessard, au lieu de fleurs, des dons peuvent être faits à deux des organismes pour lesquels il a oeuvré bénévolement durant de nombreuses années, notamment à titre de président, la Fondation TEL-JEUNES et la Fondation Société des soins palliatifs à domicile.