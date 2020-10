BENOIT, Rollande



Le 10 octobre 2020, à l'âge de 76 ans, est décédée Mme Rollande Benoit, épouse de M. Georges-Émile Léveillé.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Éric Léveillé et Annie Léveillé (Jean-Sébastien Fournier), ses petits-enfants Élise Fournier et Émile Fournier, ses frères et soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au:234 CH. DES PATRIOTES NORDMONT-SAINT-HILAIRE, J3H 3H3Tél.: (450) 467-4780 www.salondemers.comle vendredi 16 octobre 2020 dès 8h30.Les funérailles suivront à 11h en l'église Saint-Hilaire, 260 chemin des Patriotes Nord, Mont-Saint-Hilaire.Étant donné les circonstances actuelles, le service aura lieu sous invitation seulement.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Victor-Gadbois.