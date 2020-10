FORGET, Roger



De Blainville et autrefois de Sainte-Anne-des-Plaines, le 9 octobre 2020, à l'âge de 72 ans, est décédé M. Roger Forget, fils de M. Gérard Forget et de Mme Jacqueline Alary.Outre ses parents, il laisse dans le deuil ses enfants, Sébastien (Pascale) et Karine (Dominic), ses petits-enfants, Étienne, Vincent et Bianca, ses frères, ses soeurs, ainsi que d'autres parents et amis.Selon ses volontés, il fut incinéré. La famille accueillera parents et amis, le samedi 17 octobre de 14:00 à 17:00 à la :SAINTE-ANNE-DES-PLAINESTél. 450 478-1910 Téléc. 450 478-3373info@maisonfunerairegroulx.com