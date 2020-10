GÉNÉREUX, Jeannine

(née Gaudet)



Au CHSLD Idola St-Jean de Laval, le 7 octobre 2020, à l'âge de 82 ans et 11 mois, est décédée Mme Jeannine Gaudet, épouse de feu M. Roland Généreux, demeurant à Laval, autrefois de Crabtree et native de Ste-Marie-Salomé.La défunte laisse dans le deuil ses enfants: Marc-André (Josée Paquette) et Marie-Claude (Olivier Payant), ses petits-enfants: Marc-Antoine, Félix, Mathis, Simon et Thomas, ses frères, beaux-frères et belles-soeurs: Ronald Gaudet (feu Marie-Paule Duprat), Jean-Guy Gaudet (Raymonde Lépine), feu Raymond Gaudet (Jacqueline Grenier), Ange-Lys Généreux (feu Marcelle Desrosiers), Yvan Généreux (Murielle Cadieux), Claire Généreux (Jean-Guy Bonin), Gervais Généreux (Lise Mireault) et feu Maurice Généreux (Francine Jetté), plusieurs neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 21 novembre 2020 de 11h à 14h à la51 MARCEL LÉPINEST-JACQUES, J0K 2R0Une liturgie de la Parole sera célébrée le samedi 21 novembre 2020 à 14h en la chapelle de la résidence funéraire.Les cendres de Mme Jeannine Gaudet Généreux seront inhumées au cimetière de Crabtree à une date ultérieure.Votre présence au salon doit se faire dans le respect des directives de la Santé publique du Québec en regard à la distanciation physique de 2 mètres, du lavage des mains à l'entrée et du port du masque obligatoire.ANDRÉ LÉGARÉ INC.www.residencelegare.com