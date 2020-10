Beaucoup de bruit pour rien

La controverse entourant Les Mecs aidera probablement la comédie à appâter un grand nombre de téléspectateurs. Reste à savoir s’ils resteront à l’écoute une fois leur curiosité rassasiée.

La question se pose parce qu’après avoir visionné quatre épisodes (qui débarquent sur l’Extra d’ICI Tou.tv jeudi), on n’est pas encore convaincu.

L’âge est peut-être un facteur. Dans la mesure où l’intrigue des Mecs s’articule autour de quatre hommes quinquagénaires en pleine crise existentielle : Christian (Christian Bégin), un prof d’université ascendant bourgeois qui collectionne les relations éphémères, Simon (Alexis Martin), un traducteur pigiste nouvellement séparé, Martin (Normand Daneau), un banlieusard en couple depuis toujours, et Étienne (Yanic Truesdale), un propriétaire de gym déterminé à rester «shapé» pour continuer d’intéresser d’autres célibataires gais.

Leurs angoisses ne sont pas dénuées d’intérêt, mais tant qu’à s’y attarder durant 10 demi-heures, on aurait aimé rire davantage.

Tasse-toi mononcle!

La mise en chantier des Mecs a suscité une mini-polémique l’automne dernier. Certaines personnes reprochaient à Radio-Canada d’accorder une voix supplémentaire aux problématiques masculines.

Au final, nul besoin de déchirer sa chemise. La série présente également des personnages féminins forts (joués par Nathalie Malette, Lynda Johnson, Julie Ménard et Myriam Debonville) qui n’hésitent jamais à critiquer le discours du quatuor central, qu’on pourrait parfois qualifier de «mononcle».

En vidéo-conférence mercredi, le premier directeur des dramatiques et longs métrages du diffuseur public, André Béraud, a indiqué qu’après avoir donné beaucoup d’espace aux questions féminines dans des séries comme Les Simone, Lâcher prise et Trop, c’était «le fun» d’offrir le pendant masculin.

Loin des Parent

Réalisée par Ricardo Trogi (1981, La Maison-Bleue), la première saison des Mecs marque le retour de Jacques Davidts au petit écran, mais dans un tout autre créneau. Alors qu’avec Les Parent, l’auteur visait les 7 à 77 ans, cette fois, il s’adresse aux majeurs et vaccinés.

Parce que dans chaque épisode, on parle énormément de sexe, plus précisément de «grosseur de graine», de «crossage», de pipes, etc.

En d’autres termes, lorsque la série migrera vers ICI Télé, elle occupera assurément la case horaire de 21 h ou 21 h 30.

Tournages perturbés

La pandémie de COVID-19 est venu perturber le tournage des Mecs alors qu’il restait seulement une journée de tournage à l’horaire. Le producteur Guillaume Lespérance (Discussions avec mes parents, Tout le monde en parle) a tiré la plogue le 15 mars en apprenant qu’un des acteurs était fiévreux. Au moment de prendre cette décision, Lespérance croyait pouvoir reprendre cette journée deux semaines plus tard et livrer la série comme prévu en juin. C’était sans compter sur l’interruption généralisée des tournages, décrétée au cours des jours suivants, qui s’est étirée sur quatre mois.

Au final, Ricardo Trogi a filmé les dernières scènes le 25 juillet.

Quant au comédien incommodé, des tests ont confirmé qu’en bout de ligne, il n’avait pas contracté la COVID-19. «Mais il n’y avait aucune chance à prendre», déclare Guillaume Lespérance.