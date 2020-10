Biden et Trump courtisent les «seniors», électeurs cruciaux pour la présidentielle

Un président « irresponsable » contre un candidat « catastrophique » pour les « seniors » : Donald Trump et Joe Biden ont chacun fait hier des propositions aux électeurs les plus âgés, qui devraient jouer un rôle crucial pour déterminer le vainqueur de la présidentielle du 3 novembre.

À 20 jours de l’élection, chacun a promis à ses partisans la victoire.

Enchaînant son deuxième rassemblement en deux jours, cette fois dans l’État-clé de Pennsylvanie, le président républicain s’est montré en forme huit jours après sa sortie d’hôpital, devant une foule enthousiaste, où les masques restaient rares.

irresponsable

En tête des sondages, Joe Biden a, lui, accusé en Floride son rival républicain d’être de plus en plus « irresponsable » depuis qu’il a contracté la Covid-19 puis renoué avec la foule dans ce même État-clé, lundi soir.

L’ancien vice-président démocrate de 77 ans a détaillé quelques propositions pour les personnes âgées, un électorat crucial qui, dans le Sunshine State, a basculé de son côté dans les sondages après avoir voté en majorité pour le milliardaire républicain en 2016.

« Le seul senior qui intéresse Donald Trump c’est le senior Donald Trump lui-même », a lancé le candidat démocrate à Pembroke Pines, au nord de Miami, où il a une nouvelle fois dénoncé la gestion de la pandémie par le président républicain.

Mais il s’est surtout attardé sur l’action de son adversaire, alors que les États-Unis affichent le plus lourd bilan au monde avec plus de 215 800 morts de la Covid-19.

« Il a empêché les seniors de Floride et les citoyens de tout le pays d’avoir l’aide dont ils avaient besoin », a-t-il déploré. « Combien d’entre vous ne peuvent pas embrasser leurs petits enfants? » a-t-il ajouté dans un centre pour retraités.

Programme catastrophique

De son côté, Donald Trump était hier soir à Johnstown, dans l’État de Pennsylvanie qu’il a remporté en 2016 mais qui penche à ce stade pour Joe Biden dans les sondages.

Le milliardaire républicain a de nouveau ironisé sur son rival qu’il surnomme « Sleepy Joe », dont il affirme qu’il n’attire « presque » aucun électeur en public.

Se présentant une nouvelle fois en défenseur de « la loi et l’ordre », Donald Trump a encore dépeint son rival comme un candidat aux mains de la « gauche radicale », dont la présidence mènerait au chaos. Et il a aussi fait un appel du pied aux plus âgés.

« Le programme de Biden serait catastrophique pour les «seniors» », a-t-il déclaré. Il « se préoccupe plus des immigrés clandestins que des citoyens seniors ».