BRODEUR, Florence



À Montréal, est décédée le 28 avril 2020, à l'âge de, Madame Florence Brodeur, épouse de feu Jean David.Elle laisse dans le deuil ses enfants et leurs conjoints Yvan (Suzanne), Joanne, Louise (Daniel), François (Claudine), Michèle (Daniel), ses petits-enfants et leurs conjoints Julie (Benjamin), Geneviève, Simon (Émilie et sa fille Charlie), Antoine, Stéphanie (Mikaël), Élizabeth (Donevan), Philippe et Gabriel, ses arrière-petites-filles Florence et Margot ainsi que ses neveux et nièces.Nous sommes éternellement reconnaissants pour les excellents soins et pour l'amour que notre mère a reçu au CHSLD Éloria-Lepage.En raison de la pandémie, les funérailles seront célébrées en toute intimité le dimanche 18 octobre 2020 de 14 h à 16 h au, suivra une cérémonie religieuse à 16 h à la chapelle du salon.