GENDRON, Roger



À Terrebonne, le 11 octobre 2020, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Roger Gendron, époux de madame Nicole Lacombe.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Nathalie (Gaétan) et Isabella (Reg), ses petites-filles Mélanie et Jessica, sa soeur Nicole, ses beaux-frères et belles-soeurs Francine (François) et Aline (Jacques), sa belle-mère madame Cécile Lacombe ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 17 octobre de 15h à 18h. Les funérailles suivront à 18h en la chapelle du complexe funéraireLa famille tient à remercier madame Caroline Sénécal, préposée personnelle de monsieur Gendron depuis plus de six ans. En second lieu, elle remercie aussi le personnel du CHSLD Côte-Boisée pour leurs bons soins, gentillesse et dévouement.Des dons à la Société Alzheimer seraient appréciés.