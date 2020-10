GIGUÈRE, Claude



De Mirabel, le 11 octobre 2020, à l'âge de 67 ans, est décédé M. Claude Giguère, époux de Mme Diane Jasmin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Annie (Myck), Nancy (Stéphane), Patrick, Karine et Stéphane, ses petits-enfants Mercedes, Dylan et Rosie, sa soeur Pierrette (Carlos), ses frères Serge (Marie) et Sylvain (Isabelle), ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que de nombreux parents et amis.En raison des circonstances, les rituels funéraires se dérouleront dans l'intimité.450-473-5934