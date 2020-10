Comment ne pas poser le geste de trop?

Je me suis mise dans une position difficile à tenir et je ne sais plus trop comment m’en sortir. D’ailleurs, je ne sais même pas si dans le fond, je veux véritablement m’en sortir. Je vous explique. Quelques mois avant la pandémie, je venais de démarrer dans un nouvel emploi dans une entreprise menée de main de maître par un patron fort sympathique, qui m’a plu au premier regard.

Quand la pandémie a frappé et que je me suis retrouvée à faire du télétravail, sa présence bienfaisante m’a beaucoup manqué. De retour au bureau depuis quelques semaines, il m’a fait savoir dès les premiers jours qu’il s’était ennuyé de moi. Ce que j’ai trouvé flatteur.

Puis un soir, alors que j’allais partir, il m’a offert de me reconduire chez moi, plutôt que de prendre le transport en commun. J’ai accepté bien évidemment, et arrivée chez moi, je l’ai invité à prendre un verre. Et c’est là que tout a commencé à débouler.

Après deux verres il a commencé à m’embrasser et je me suis laissée faire, même si je sais que ce type est marié. Heureusement, on n’est pas allé plus loin ce jour-là. Il est reparti chez lui et moi, qui suis seule dans la vie depuis un an, je me suis mise à rêver de lui comme une adolescente.

Depuis ce jour, il ne m’a plus jamais offert de me ramener chez moi. Je le soupçonne d’avoir peur de flancher, puisqu’il passe son temps à me faire des compliments dès qu’on est à l’abri des regards des autres employés.

Je sais que s’il m’offrait de me raccompagner de nouveau, il vaudrait mieux que je refuse pour ne pas me mettre en danger de poser le geste de trop. Mais en même temps, je sais aussi que j’en serais incapable, car dès qu’il me frôle au bureau, ça me donne des chocs électriques dans tout le corps. Et j’ai l’impression que c’est pareil pour lui, si je me fie à son regard. D’après vous, est-ce que je m’illusionne en pensant qu’il me trouve de son goût et qu’il pourrait m’aimer ?

Une fille déjà en amour

Certainement qu’il vous trouve de son goût, mais ça ne veut pas dire qu’il vous aime pour autant. Je vous rappelle que cet homme est marié, donc déjà engagé avec quelqu’un. C’est peut-être la raison qui fait qu’il ne vous propose plus de vous raccompagner. Vaut toujours mieux éviter de se mettre en danger quand on en connaît la couleur.