MASSÉ, Alfred



À St-Jérôme, le 7 octobre 2020, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Alfred Massé, conjoint de feu Louise Dupont.Il laisse dans le deuil ses enfants Sylvie (Olivier), Carole (Griff), Denis (Danièle) et Maryse (Réjean), ses dix petits-enfants et sept arrière-petits-enfants, ses soeurs Françoise, Jacqueline (Réal) et son frère Edmond (Marjolaine), sa compagne de vie Aline, ses neveux et ses nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 17 octobre de 14h à 16h au Mausolée Saint-Martin, édifice à l'arrière du complexe funéraire:Une cérémonie religieuse privée suivra à 16h.Au lieu de fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.