Des bijoux signés Michaël Girard

Voyant ses engagements professionnels reportés un à un, le chanteur Michaël Girard a profité de la pandémie pour réaliser un projet de longue date : créer sa propre collection de bijoux.

L’idée germait dans l’esprit du chanteur depuis un moment.

En fait, Michaël Girard avait même approché des joailliers il y a quelques années, mais une collaboration s’est avérée plus complexe et onéreuse que prévu.

Cette fois-ci, c’est en solo qu’il reprend les rênes de ce projet. Le résultat, une ligne baptisée MG, est sur le marché depuis peu.

Colliers, pendentifs, bracelets, chaînes, broches... tout ce que Michaël Girard propose sur son site web est fait main par le chanteur lui-même, à partir de bijoux défraîchis et autres objets usuels auxquels il offre une seconde vie.

« J’aimais l’idée de prendre des écrous, des clés, des fils électriques – bref des choses dont on ne se sert plus – et de créer du nouveau, du beau. Ça permet de réduire les pertes, mais aussi d’offrir des bijoux plus abordables », explique le chanteur.

Se gâter à petit prix

En effet, la collection signée Michaël Girard se démarque par ses prix.

L’article le plus dispendieux se détaille à 65 $, bien loin des sommes habituelles dépensées en bijouterie. Ça, le chanteur y tenait.

« La pandémie est une période difficile économiquement, alors les gens coupent dans le luxe. J’ai pensé que, comme ça, je pourrais permettre aux gens de se gâter avec un nouveau bijou, même avec un budget plus restreint », explique-t-il.

Et n’allez pas croire que ce nouveau projet est éphémère.

Même s’il n’a pas l’intention d’accrocher son micro de sitôt, Michaël Girard envisage de suivre une formation auprès de joailliers afin de parfaire son art et, éventuellement, de lancer de nouvelles collections de bijoux.

« Je suis un chanteur, c’est clair dans ma tête. Mais j’aime aussi créer des bijoux. Et si les derniers mois m’ont appris une chose, c’est que ça ne peut jamais nuire de se diversifier », avance-t-il.