TRUDEL, Fleurette



Au CHSLD des Moulins de Terrebonne, le 6 octobre 2020, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Fleurette Trudel, épouse de feu Raoul Trudel, demeurant à St-Charles-Borromée.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Gaston (Micheline Seguin), feu Raymond, Claire (Gilles Levesque) et feu Robert, ses petits-enfants: François (Lori Newton) et Chantal (Bertrand Cauchy), ses arrière-petits-enfants: Nadia, Nicolas, Alexandre et Benjamin, ses frères, ses soeurs: Luc, Yvette, Marie, Monique, Rachel, Madeleine, Doris et Francine, ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 17 octobre dès 9h au salonST-FÉLIX-DE-VALOISwww.ftheriault.comLes funérailles de madame Trudel auront lieu le même jour à 11h, en l'église de St-Félix-de-Valois, suivra l'inhumation au cimetière de St-Félix.Nous sollicitons votre collaboration afin de respecter les nouvelles normes sanitaires de la Santé publique qui seront mises en place au salon ainsi qu'à l'église. Veuillez noter que le port du masque est obligatoire.