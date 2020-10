LAPALME, Robert



Au CHSLD Parphilia-Ferland de St-Charles-Borromée, le 22 avril 2020, à l'âge de 65 ans, est décédé M. Robert Lapalme, fils de M. Gilles Lapalme et de feu Mme Marie-Paule Mailhot.Outre son père, le défunt laisse dans le deuil ses frères: Jean-Pierre Lapalme, L'Abbé Michel Lapalme, Sylvain Lapalme, Jacques Lapalme (Claudette Chevrier), sa soeur Linda Lapalme (Alain Pronovost), ses neveux et nièces, cousins et cousines ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 17 octobre 2020 de 9h à 11h à la51 MARCEL LÉPINEST-JACQUES, J0K 2R0Les funérailles seront célébrées le samedi 17 octobre 2020 à 11h en l'église paroissiale de St-Esprit.Inhumation au cimetière de St-Esprit.RÉSIDENCE FUNÉRAIREANDRÉ LÉGARÉ INC.www.residencelegare.comVotre présence au salon doit se faire dans le respect des directives de la Santé publique du Québec en regard à la distanciation physique de 2 mètres, du lavage des mains à l'entrée et du port du masque obligatoire.