CHICOINE, Laurent



Le 10 octobre 2020 nous a quittés à l'âge vénérable de 90 ans M. Laurent Chicoine, fils de feu Antoine Chicoine et feu Bridget McKoy.Il laisse dans le deuil son épouse des 67 dernières années Eva Drody, ses fils Philippe (Lucie) et Claude (Louise) ainsi que ses petits-enfants: Nathalie, Kevin, Steve (Magalie) et Catherine. Il laisse aussi dans le deuil ses frères: Damase (Anne), Robert (Elaine) et Ross (Doreen), ses soeurs: Emma et Thérèse. Il fut prédécédé par ses frères Wilbert (Elsie) et Alban (May) et sa soeur Olga.Selon ses volontés, il ne sera pas exposé, une messe sera célébrée ultérieurement.www.incinerationquebec.com1 855 255-6417