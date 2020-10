Enfin une solution efficace pour soigner la santé vaginale

Vous souffrez de sécheresse vaginale et de douleur aux relations. Vous avez tout essayé : crèmes, hormones... rien n’y fait. Le problème est toujours présent. Heureusement, il existe une solution.

La solution, c’est la clinique médicale Mediderme .

Située à Québec et dirigée par la Dre Hélène Vien, Mediderme a traité des centaines de femmes avec le laser gynécologique MonaLisa Touch, une technologie médicale de fine pointe pour améliorer la santé vaginale. Ce traitement transforme le quotidien des femmes en leur permettant enfin de retrouver une vie intime plus normale et plus confortable.

Ce traitement sans douleur, sécuritaire et efficace donne des résultats impressionnants. Utilisé en Europe depuis plus de 10 ans et dans la ville de Québec depuis 3 ans, le laser gynécologique MonaLisa Touch a fait ses preuves auprès de centaines de femmes comme vous.

Un traitement révolutionnaire

Comment ça fonctionne? C’est simple. Il s’agit d’un traitement qui va stimuler la régénération du tissu vaginal. L’épithélium vaginal va s’épaissir jusqu’à retrouver un aspect qu’on retrouve chez une jeune femme, avant la ménopause. La muqueuse va être plus épaisse et renforcée. On retrouve un taux de pH vaginal plus bas et une flore vaginale rééquilibrée. Ces modifications vont se traduire par une meilleure lubrification et une diminution de la sécheresse vaginale. Après le traitement, vous guérissez sans médication, sans douleur et sans complications.

Faut-il beaucoup de traitements ? En quelques séances, vous remarquerez une amélioration de vos symptômes, un soulagement qui se poursuivra au fil des mois suivant les traitements. Pour obtenir un résultat optimal, l’équipe de la Dre Vien recommande de prévoir quelques sessions sur une période donnée — mais attention : comme chaque femme est unique, un plan de traitement personnalisé sera établi par l’équipe traitante lors de votre première rencontre en clinique.



Une solution pour des centaines de femmes

Peu importe votre âge ou votre type de problème vaginal, le laser gynécologique MonaLisa Touch peut faire une différence dans votre vie. Pour certaines patientes qui souffrent, par exemple, de relations douloureuses, le traitement a été une véritable révolution pour leur couple et leur intimité mise sur pause depuis trop longtemps. Pour Lyne, 60 ans, c’est bien le cas : « Je n’étais plus capable d’avoir des relations sans douleur. J’ai vécu une amélioration de 100%. Ça a fait la différence dans mon couple. Je n’ai plus besoin de lubrifiant! », indique-t-elle.

Pour des femmes en pré-ménopause ou en ménopause, ou encore pour les femmes qui se relèvent d’un cancer ou pour celles qui ne trouvent pas de soulagement dans les traitements hormonaux, le laser gynécologique MonaLisa Touch a pu changer leur vie.

« À la suite d’un cancer du sein et de traitements de chimiothérapie et de radiothérapie en 2011, aucune relation sexuelle n’était possible à cause de la douleur extrême que je ressentais », raconte Nancy. « Je recommence à vivre et à me sentir comme une femme normale », témoigne-t-elle.



Le laser gynécologique, c’est pour vous ?

De nombreuses recherches ont démontré l’efficacité du laser gynécologique MonaLisa Touch. Lorsque prodiguée par des équipes de professionnels de la santé comme celle de la Dre Vien, cette technologie encore trop peu connue permet d’améliorer simplement et sans douleur une impressionnante liste de symptômes :

• Douleur et inconforts aux relations

• Sécheresse et/ou démangeaisons vaginales

• Atrophie vaginale

• Relâchement des parois

• Et plus encore — consultez le site de Mediderme pour la liste complète!

Discuter de sa santé vaginale peut être gênant. Pourtant, le faire avec des professionnels de la santé qui comprennent nos problèmes et qui inspirent confiance comme l’équipe de Dre Vien, ça vaut la peine!

La clinique médicale Mediderme vous propose des soins rapides, sans douleur et sans médication. Ces traitements médicaux sont déductibles d’impôt et surtout adaptés à votre réalité. Dites adieu aux crèmes et aux hormones peu efficaces : chez Mediderme, les femmes peuvent trouver réconfort et soulagement à l’aide d’un traitement éprouvé et utilisé en Europe depuis près de 15 ans.

Cessez de souffrir en silence et offrez-vous enfin la qualité de vie dont vous rêvez depuis longtemps à la clinique Mediderme.