PERREAULT, Michel



À Lachute, le 10 octobre 2020, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Michel Perreault.Il laisse dans le deuil sa fille Nadia (Martin), sa petite-fille Mia-Sofia, ses frères et soeurs Lise (Marcel), Ginette, Serge et Claude, son amie Johanne ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 17 octobre de 13h à 16h au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSE450-473-5934Un hommage lui sera rendu ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Alzheimer.