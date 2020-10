Gabriel Filippi veut inspirer la jeunesse

Même si les frontières du Népal sont toujours fermées et qu’il n’entrevoit pas d’expédition dans l’Himalaya à moyen terme, Gabriel Filippi reprend son sac et son piolet cet automne. La mission de l’alpiniste : inspirer les élèves et les étudiants par ses histoires dans des vidéoconférences.

Quand il n’est pas occupé à gravir les hauts sommets enneigés, à diriger des expéditions ou à participer à une folle épreuve d’endurance, l’alpiniste chevronné raconte ses péripéties dans des conférences. Il les adapte au milieu qui l’a approché.

Pandémie oblige depuis mars, il a réussi à adapter son contenu en livrant virtuellement ses conférences. Mais récemment, il a ajouté une clientèle qui a bien besoin d’un remontant : celle des écoles. Les dommages collatéraux de la pandémie touchent durement les étudiants, jeunes et moins jeunes.

S’il y en a un qui a multiplié les heures de solitude en montagne, c’est bien ce grimpeur québécois au long palmarès.

La semaine dernière, derrière la caméra de son bureau, Filippi a livré une conférence à 500 étudiants de premier cycle de l’École secondaire catholique Franco-Cité située à Ottawa, un établissement touché par une éclosion de COVID-19.

Message de persévérance

Avec d’époustouflantes photos à l’appui et en traçant des parallèles avec ses aventures en expéditions, il souhaitait les inciter à persévérer, à faire preuve de détermination et de résilience en ces temps plus difficiles.

« Je parle des difficultés dans la vie, des outils pour s’en sortir et des solutions pour passer au travers, a expliqué l’alpiniste qui est aussi l’auteur du livre Instinct de survie — Tromper le destin sur les plus hauts sommets du monde. Il y a toujours des obstacles et des craintes à surmonter.

« Je dresse des parallèles entre leur réalité, les difficultés rencontrées dans une année scolaire, et ce que je vis en montagne, a poursuivi celui qui a grimpé sur le toit du monde, l’Everest, à trois reprises, en plus de compter une multitude d’autres sommets à sa feuille de route. Je parle des sherpas, ces gens qui nous aident.

« C’est important de tracer son chemin vers une destination dans la vie. Savoir où l’on veut aller et ce que nous voulons faire. » Ce message a rejoint son jeune auditoire.

Une réussite à Ottawa pour l’alpiniste

​Sans surprise, Gabriel Filippi a réussi à accrocher son auditoire haut la main. Son discours appuyé par des photos de l’Everest a capté l’imaginaire des étudiants.

Au lendemain de sa conférence, il répondait encore à leurs multiples questions. Contactée par Le Journal, l’instigatrice du projet, l’enseignante Tatiana Racine Dupelle, disait mission accomplie.

« Nos étudiants proviennent de tous les milieux. Chez certains, les impacts de la COVID-19 signifient les restrictions ou des pertes d’emploi des parents. Gabriel leur a donné espoir de suivre leur rêve, a témoigné l’enseignante, interpellée par la diminution de la motivation en classe.

« Gabriel sait se faire comprendre et il est un modèle pour les jeunes. C’est une activité réussie à 200 %. »

Faire une différence

En publiant son inspirante initiative sur les réseaux sociaux, Filippi a suscité l’intérêt d’une vingtaine d’établissements scolaires. Un signe qu’il peut faire la différence en cette période maussade. « Un p’tit gars de Mégantic est le premier Canadien à grimper au sommet de l’Everest trois fois, a-t-il rappelé. Si mon parcours peut aider des étudiants, je fais ma part. »