Robert Bernard : découvrez l’histoire d’un succès québécois

L’histoire d’un succès commercial se bâtit une année à la fois, en surmontant chaque défi qui se présente et en peaufinant toujours un peu plus son offre.

Robert Bernard, véritable pionnier et leader dans le domaine du pneumatique et de la mécanique automobile au Québec, en sait quelque chose.



Rouler sa bosse jusqu’à l’excellence

Figurant aujourd’hui au rang des leaders à l’échelle nationale, Robert Bernard qui compte 17 succursales avec pignon sur rue dans l’ensemble de la province a de quoi être fière du chemin parcouru.

D’abord établi comme une station d’essence et un atelier de vente, de pose et de réparation de pneus, le commerce s’est spécialisé et a connu un essor en intégrant dans ses rangs plusieurs joueurs clés comme Rechapage Granby Indelband, Montréal Nord de Pneus Métropolitains, Rondeau Alignement (Victoriaville), Relais Pneus Freins et suspension (Sherbrooke), Pneus Concept (Granby) et Service de pneus E.Côté (Matane).

Puis, en 2017, Robert Bernard s’est allié au plus gros réseau de marchands indépendants de pneus dans le monde, Point S. Aujourd’hui, l’entreprise est aussi membre de la bannière Docteur du Pare-Brise. Huit de ses succursales sont également des centres agréés CAA.



Un sens des affaires qui se perpétue de père en fils

En janvier 1950, Robert Bernard a pris la décision d’ouvrir une station-service et un atelier de réparation et de vente de pneus à Saint-Paul-d’Abbotsford. Il était loin de se douter que 70 ans plus tard ce commerce qu’il a fondé seul avec l’appui constant de son épouse deviendrait une des plus importantes PME du Québec et que près de 400 employés y travailleraient.

Décédé en 1974, Robert Bernard n’a malheureusement pas eu le temps de voir son nom trôner sur les marquises des sept succursales fondées par ses fils, Gérard et Jocelyn, situées à Boucherville, à Saint-Jean-sur-Richelieu, à Papineauville, à Saint-Georges, à Chambly et à Granby. Il est cependant plus que certain qu’il aurait été très fier de la tradition d’excellence que cette entreprise familiale a réussi à perpétuer.



De 1990 à 2000 : la décennie de toutes les victoires ...

Les années 1990 ont été consacrées, comme toutes les autres bien sûr, à l’expansion et à l’innovation. Il s’agit d’une décennie où le sens des affaires, la persévérance et la quête d’excellence des deux frères Bernard et de leur équipe ont été reconnus et récompensés.

Comme le précisent d’ailleurs à l’époque Gérard et Jocelyn : «Notre succès, nous le devons en grande partie à l’appui précieux et soutenu de nos fidèles clients et de notre grande équipe.» Totalisant une centaine d’employés en 1990, cette équipe qui a plus que doublé depuis rend les deux propriétaires très fiers.

En janvier 2000, les frères toujours avides de nouveaux défis ont annoncé la création de leur nouvelle entreprise : Robert Bernard TRM Limitée. Plus moderne, plus efficace et d’une superficie totale trois fois supérieure, cette nouvelle usine allait servir à rechaper des pneus de camions, bien sûr, mais aussi à utiliser de nouveaux procédés.

Forts de leurs 70 ans d’expérience et de leur formation actualisée, ce sont de vrais spécialistes qui peuvent répondre à toutes vos questions et vous conseiller selon vos exigences.



Des techniques éprouvées et des équipes chevronnées

Depuis, l’entreprise s’est continuellement spécialisée et a poursuivi ses efforts de qualité en développant une connaissance pointue des technologies.

À ce jour, les employés de Robert Bernard veillent tous à offrir les meilleurs services de pneumatique et de mécanique automobile, depuis le rechapage de pneus jusqu’à l’entretien de véhicule, en passant par l’inspection automobile CAA.



La satisfaction des clients comme récompense ultime

Récompensé par quelques prix de la Chambre de commerce Haute-Yamaska, Robert Bernard a toujours su se tenir à l’affût des meilleures pratiques du domaine.

L’entreprise se fait d’ailleurs un point d’honneur de proposer des pièces et des pneus de la plus grande qualité possible. Tout cela, afin d’offrir les services que leurs clients méritent : une mécanique fiable qui s’appuie sur des pièces et des pneus qui répondent aux plus hauts standards de l’industrie.

Lorsqu’il est question de l’entretien de votre voiture, de trouver des pièces de qualité et d’obtenir les meilleurs pneus sur le marché, entrez dans l’une des succursales Robert Bernard de votre région – car après tout, la qualité dans le milieu du pneumatique et de la mécanique automobile, c’est d’abord et avant tout une histoire de bon voisinage. Passez faire un tour!

Apprenez-en plus sur Robert Bernard et découvrez la succursale la plus près de chez vous.