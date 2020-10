Trump et la COVID : je hais ma haine

Quoi qu’on en dise, la haine n’est pas le contraire de l’amour, car il existe une énorme différence entre ne pas aimer (qui est le véritable contraire d’aimer) et haïr. Peu de gens haïssent vraiment : nous aimons ou nous n’aimons pas, mais nous nous aventurons rarement dans cette émotion extrême et dévastatrice qu’est la haine. Pour mieux comprendre la haine, il faudrait plutôt l’opposer à la forme la plus virulente de l’amour : la passion amoureuse. Haine et amour-passion ont ceci en commun qu’il s’agit de sentiments extrêmement puissants, incontrôlables, envahissants et énergivores. Ces deux sentiments sont indomptables et engendrent souvent des comportements destructeurs. Mais, à la différence de la passion amoureuse qui, en règle générale, s’estompe et s’éteint avec le temps, la haine se nourrit d’elle-même, s’attise et se propage.

Dans Malaise dans la civilisation, Freud affirme que l’agressivité est une pulsion innée chez l’homme que la civilisation doit réprimer puisque cette force destructrice représente une menace pour la collectivité. Pour sa propre survie, la société doit réguler, dévier, sublimer, voire éliminer les pulsions agressives afin d’éviter les conflits entre les humains. Sur un mode mi-sérieux mi-sarcastique, Freud reprend la maxime chrétienne « Aime ton prochain » et la traduit par « Aime ton ennemi » car, sans le travail civilisationnel, qui sape les pulsions de mort, mon prochain serait mon ennemi.

Comme la majorité des humains, j’estime avoir dompté mon agressivité. En fait, dans ma vie personnelle, je n’ai jamais vraiment haï quelqu’un, en tout cas, pas au point de vouloir le voir disparaître. Il existe, bien sûr, des gens que je n’aime pas mais je tente de les fuir afin de conserver mon équilibre psychologique. Comme beaucoup de gens, je n’ai ni le temps ni l’énergie pour me consumer dans la haine. Pourtant...

«La lecture du journal est la prière réaliste du matin», disait Hegel et je m’y astreins quotidiennement. Moi qui n’ai pas la haine facile, j’en suis venue à éprouver une haine qui me pourrit l’existence. Je n’accuse pas les journaux mais l’actualité et les réseaux sociaux qui permettent à des individus menaçants de démultiplier leurs impacts. Maintenant je hais les suprémacistes, je hais les complotistes et je hais le Président des États-Unis. Je hais tous ces gens qui semblent souffrir d’un «trouble oppositionnel avec provocation», notion psychologique qui définit celui qui ne contrôle pas sa colère, qui s’oppose à tout, qui est rancunier et vindicatif. Le discours de l’extrême droite, des complotistes et de Trump est volontairement désinformé, dangereux et déchire l’Amérique. Ces gens sont une calamité. Mais je les hais aussi pour la haine qu’ils ont fait naître en moi.

Les rejetons du Ku Klux Klan, les intégristes chrétiens et les complotistes (tous ouvertement ou implicitement cautionnés par l’opportuniste Trump) répandent des sentiments toxiques. Leurs haines engendrent la nôtre et la nourrissent au quotidien. Cela s’explique par le fait que nous sommes sensibles et poreux.

Certains développent une cuirasse qui leur permet de suivre stoïquement l’actualité. Je ne suis malheureusement pas de cette trempe. L’actualité m’atteint. La lecture quotidienne des faits et gestes de l’extrême droite américaine a instillé en moi un sentiment que j’abhorre: la haine, celle que j’éprouve face à eux.

Si la haine est un sentiment douloureux à vivre, il est encore plus éprouvant de l’exprimer pour la simple raison que, mis à part les partisans de l’extrême droite qui hurlent leur haine au monde entier, la plupart d’entre nous ressentons de la honte face à la haine qui nous habite. La haine est un sentiment laid. Partout j’entends des gens qui affirment détester l’extrême droite et Trump ; ils le disent en privé mais ne le clameraient pas sur une tribune publique.

Trump reçoit un test positif à la Covid, eh bien, moi je m’en réjouis. Qu’il puisse enfin endurer l’angoisse et les douleurs que plus de 8 000 000 de ses concitoyens testés positifs ont éprouvé, et dont plus de 210 000 sont morts! Pour le bien des Américains, je lui ai souhaité une forme sévère de la Covid, quelque chose qui l’ébranle physiquement, qui le fasse réfléchir, qui le rende plus sensé et plus humain. Mais, réfractaire à la science, Trump semble aussi l’être au virus. Quand il affirme se porter bien, je m’en désole et je rage. Comme ses paroles et ses attitudes inconséquentes doivent choquer les Américains atteints du virus, ceux qui ne peuvent pas recevoir les soins VIP qu’il a reçus et reçoit encore. Plusieurs ont souffert, souffrent et souffriront de la Covid, d’autres en sont morts et mourront dans les mois à venir, sans avoir les moyens de se payer une consultation médicale. Et lui, triomphant, exhorte les Américains à ne pas craindre ce virus. C’est tout simplement odieux et méprisable.

En ce moment, je hais l’actualité américaine et je hais ma haine.