LANOIE, Lise



Ce vendredi 9 octobre, est décédée Lise Lanoie, épouse de Jean-Charles Daigneault.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Michèle, Luce, Guy et leurs conjoints Guy, Philip et Kim, ses petits-enfants Charles, Louis, Catherine, Caroline et Emilie, son frère Richard, autres parents et amis.