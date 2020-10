8 délicieux produits québécois à découvrir cet automne

Plus que jamais, l’achat local compte. Après plusieurs mois à composer avec les revers de la pandémie, les producteurs, transformateurs et artisans d’ici se sont relevé les manches et ont continué à nourrir les Québécois et les Québécoises par amour pour leur métier et surtout, pour vous!

Acheter québécois, c’est bien sûr succomber aux saveurs extraordinaires des produits d’ici, donner un coup de pouce à l’environnement et profiter d’une fraîcheur incomparable. Pourtant, on oublie parfois que c’est également une manière de participer à la création de milliers d’emplois. En dégustant des produits du Québec et des aliments préparés au Québec, vous contribuez à faire de notre province un endroit où les entreprises prospèrent.

L’organisme Aliments du Québec a mis en place un système simple et efficace pour repérer les produits locaux en épicerie et dans les marchés d’alimentation. En effet, avec plus de 22 000 produits certifiés Aliments du Québec et Aliments préparés au Québec facilement identifiables par une pastille jaune et bleue, mettre le Québec dans son panier devient un jeu d’enfant! De plus, comme les produits se retrouvent dans plusieurs allées — bien au-delà des fruits et des légumes —, il est facile de faire un choix local du côté des produits laitiers, des boissons, des mets préparés et d’une foule d’autres délices.

En voici huit à découvrir illico presto cet automne!

Les bières de type North Eastern India Pale Ale (NEIPA) font tourner les têtes depuis quelques années et il est facile de comprendre pourquoi! Moins amère et plus fruitée qu’une IPA régulière, une NEIPA comme celle de la Brasserie Maltco est idéale pour les apéros. Au goût, Le Fraichier contient des notes de fruits tropicaux, d’agrumes et de houblon qui plairont aux amateurs de bières artisanales et audacieuses.

Les vrais amateurs de chocolat noir savent que la qualité des ingrédients est la clé de la réussite d’une bonne barre de chocolat. Celles de Galerie au Chocolat sont conçues à partir de fin chocolat belge de source équitable. Leur barre de chocolat fleur de sel marie le sucré-salé de manière harmonieuse dans une gâterie onctueuse et résolument savoureuse.

Qui dit cuisine d’automne dit réconfort et en ce sens, les mini pommes de terre cultivées au Québec de Patates Dolbec sont l’accompagnement parfait pour vos soupers des jours frisquets. Rôties, bouillies, en papillote ou sur le BBQ, les pommes de terre sont faciles à préparer et cuisent rapidement. Idéal pour les soirées pressées!

Le sirop d’érable, c’est beaucoup plus qu’un nectar onctueux à faire couler sur des crêpes. Afin de valoriser ce trésor national, Jean-Noël et sa conjointe Denise, les propriétaires de la Ferme JN Morin, créent des sauces BBQ légèrement sucrées élaborées à base du sirop qu’ils récoltent sur leurs terres. Les sauces se déclinent en plusieurs parfums (épices marocaines, rhum & chipotle, érable & bourbon) — à vous de choisir celle qui vous fait craquer!

Ce plus que délicieux jus exotique est composé d’eau de coco, un ingrédient énergisant, hydratant et facile à digérer, ainsi que d’ananas fraîchement pressés. Ce produit préparé au Québec a de quoi mettre un peu de soleil dans les jours gris d’automne!

Désaltérante et rafraîchissante, l’eau d’érable est récoltée au Québec au printemps. Comme elle contient naturellement 46 composés nutritifs, dont plusieurs électrolytes, antioxydants et minéraux, on la recommande à tous ceux et celles qui cherchent à s’hydrater tout en faisant le plein de nutriments. Le goût de Maple 3 légèrement sucré et sa faible concentration en glucides en font également une excellente boisson pour les sportifs.

Se gâter sans consommer trop de glucides, c’est maintenant possible grâce à la toute nouvelle gamme de confiseries préparées au Québec par Mont-Bec. 100% sans sucre, faible en calories et à teneur réduite en glucides, les petits délices chocolatés se déclinent en trois parfums alléchants : moka, orange crème et menthe.

Parce qu’il fait bon faire changement du gin tonic ou du vodka soda, on se tourne vers le thé glacé alcoolisé TEASY, un produit fièrement élaboré au Québec. Faite de vraies feuilles de thé infusées auxquelles on ajoute des saveurs naturelles de citron pour donner du punch, la boisson promet d’étirer l’été des mois durant.

Continuer d’encourager les entreprises d’ici, c’est un geste vital pour notre économie! Découvrez encore plus de produits québécois sur le site d’Aliments du Québec.