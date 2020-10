Au tour de YouTube de fermer la chaine conspirationniste Radio-Québec

La chaine conspirationniste Radio-Québec a été fermée jeudi matin sur YouTube parce qu’elle a «enfreint à plusieurs reprises les directives concernant la désinformation sur la COVID- 19».

• À lire aussi: Les complotistes iront ailleurs

C’est ce qu’a fait savoir le géant Google, qui a racheté YouTube en 2006.

YouTube a aussi mis à jour jeudi sa politique et elle cible notamment les adeptes de QAnon, une théorie du complot d’extrême-droite aux croyances absurdes.

«Nous restons déterminés à fournir des informations opportunes et utiles sur la COVID-19, notamment en supprimant les vidéos qui font la promotion de conseils médicalement non fondés, en augmentant le contenu faisant autorité et en affichant des panneaux d'information de Santé Canada pour aider à lutter contre la désinformation», a-t-on précisé.

La fermeture de ce compte tenu par Alexis Cossette-Trudel survient une semaine après celui du même nom sur Facebook Canada, qui souhaite aussi éradiquer les comptes conspirationnistes prônant QAnon et qui a promis de retirer de ses plateformes les contenus, les pages et les groupes potentiellement dangereux. «Nous avons retiré Radio-Québec pour son affiliation déclarée avec QAnon», avait-on indiqué la semaine dernière.

À noter que la page YouTube de Radio-Québec avait à peine fermée que déjà une autre voyait le jour sur la plateforme Viméo.