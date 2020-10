Biden : Trump ne fait toujours « rien » pour lutter contre le coronavirus

Le candidat démocrate à la Maison-Blanche Joe Biden a accusé jeudi Donald Trump de ne toujours « rien » faire pour lutter contre le nouveau coronavirus qui a déjà fait plus de 215 000 morts aux États-Unis et même touché le président américain.

• À lire aussi: Le modérateur du deuxième débat présidentiel américain suspendu

• À lire aussi: Relance américaine: Trump prêt à un geste, son ministre des finances pessimiste

« Nous sommes dans une situation où nous avons plus de 210 000 morts et qu’est-ce qu’il fait ? Rien. Il ne porte toujours pas de masque, etc. », a déclaré l’ancien vice-président américain, en direct sur le plateau de la chaîne ABC où il répondait aux questions d’électeurs en même temps que son rival le faisait sur une chaîne concurrente.

Plus de détails à venir.