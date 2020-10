LAVALLÉE, Richard



De St-Lin-Laurentides, le 20 août, est décédé M. Richard Lavallée, 70 ans, fils de feu M. Roger Lavallée et de feu Mme Rose-Aimée Vendette.Le défunt laisse dans le deuil son frère Yoland, ses soeurs Murielle et Chantal, un très grand ami, Clément Michaud, ses neveux Alexandre et Marc-André, sa nièce Mélanie, son petit-neveu William, parents et amis.RÉSIDENCE FUNÉRAIRE ANDRÉ LÉGARÉwww.residencelegare.com