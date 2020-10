Faut-il être une lumière pour choisir la bonne ampoule? Mesurez vos connaissances en éclairage ici!

Le degré Celcius

Le kelvin

Le degré Fahrenheit

Le delvin

Le kelvin

La température de couleur se mesure en kelvins (K). Plus le nombre de kelvins est élevé (entre 5000 K et 6500 K), plus la lumière est blanche et bleutée, ou froide. Cette couleur fait ressortir les vraies teintes des couleurs. Elle convient bien dans la salle de bain et dans la salle de lavage. À l’inverse, plus le nombre de kelvins est faible (entre 2200 K et 3000 K), plus la lumière est jaunâtre ou chaude. Cette couleur convient parfaitement à une ambiance chaleureuse de fin de soirée.