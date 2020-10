Les têtes d’affiche de «Caméra Café» sont dévoilées

La distribution de la nouvelle mouture de «Caméra Café» est maintenant connue. Anne-Élizabeth Bossé, Sylvie Léonard, Didier Lucien, Marie-Soleil Dion et José Gaudet, entre autres, seront au cœur des nouveaux sketchs de vie de bureau qu’on verra à TVA dès l’hiver prochain.

Adaptation du format français du même titre, «Caméra Café» avait été un grand succès d’écoute à TVA de 2002 à 2012, avec Pierre Brassard et Martin Matte, entre autres, dans les rôles principaux.

Près de 10 ans plus tard, TVA, Québecor Contenu et Encore Télévision proposeront une version actualisée de la série, dont le concept de base demeurera toutefois le même : des saynètes filmées à partir d’une caméra cachée dans la machine à café. Le tournage s’enclenchera à la fin du mois.

Photo d'archives, AGENCE QMI

Anne-Élizabeth Bossé incarnera Vicky, éducatrice du service de garde du bureau un peu trop sur le «party» ; Sylvie Léonard deviendra Francine, préposée au service à la clientèle et aux réseaux sociaux verbomotrice, manipulatrice et dépassée par la technologie ; Didier Lucien personnifiera un avocat peu sûr de lui, et José Gaudet, un concierge «complotiste».

Enfin, Marie-Soleil Dion sera la réceptionniste lesbienne, râleuse et désabusée de l’entreprise. À leurs côtés, Louis-Olivier Mauffette, Étienne Lou, Jocelyn Blanchard, Simon Pigeon, Richardson Zéphir et Marie-Ève Trudel interpréteront divers personnages colorés.

Les changements dans la société et dans le monde du travail, survenus dans la dernière décennie, apporteront sûrement de l’eau au moulin de l’équipe de scripteurs, dont font notamment partie Sonia Cordeau, Julien Corriveau, Richardson Zéphir et Justine Phillie, sous la supervision des script-éditeurs François Avard (qui signait la première mouture de «Caméra Café») et Daniel Gagnon. René-Richard Cyr et Mathieu Handfield se partageront la réalisation.