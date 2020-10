Le’Veon Bell se joindrait aux champions du Super Bowl

Le porteur de ballon Le’Veon Bell, récemment libéré par les Jets de New York, se serait entendu avec les Chiefs de Kansas City.

C’est le réseau ESPN qui a rapporté cette nouvelle, jeudi soir. Bell avait préalablement réduit sa liste de destinations à trois équipes, avec les Dolphins de Miami et les Bills de Buffalo.

Les Jets avaient déjà tenté d’échanger l’athlète de 28 ans après que celui-ci eut fait part de sa frustration envers l’organisation. New York n’a en effet pas remporté le moindre match en cinq sorties cette saison. Bell, lui, a été contraint de rater trois de ces cinq duels en raison d’une blessure.

Lors de son passage chez les Steelers de Pittsburgh (2013 à 2017), le porteur de ballon s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs à sa position, étant notamment invité trois fois au Pro Bowl. Il a ensuite raté la saison 2018 à cause d’une dispute contractuelle, refusant l’étiquette de joueur de concession de l’organisation de la Pennsylvanie.

Son passage dans la Grosse Pomme n’aura duré que 17 matchs au cours desquels il a été limité à 863 verges de gain par la course et trois touchés. Il a aussi ajouté 69 réceptions pour 500 verges et un majeur.

Il a signé un contrat de quatre ans et 52,5 millions $ avec les Jets en 2019.