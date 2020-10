Ligue de l’Ouest : pas plus de 50 matchs

Le commissaire de la Ligue de hockey junior de l’Ouest (WHL), Ron Robison, a confirmé que la saison régulière du circuit s’amorcera le 8 janvier si tout va comme prévu et celle-ci comprendra un maximum de 50 matchs par équipe.

Le dirigeant a d’ailleurs été catégorique jeudi quant au début de la campagne malgré la pandémie de coronavirus qui continue de sévir.

«Il s’agit d’une date coulée dans le béton et non pas d’une date visée, a-t-il dit en point de presse. Nous travaillons avec les autorités responsables pour apporter la touche finale à cela. [...] Nous continuerons dans cette voie et finaliserons les détails de notre calendrier.»

Ainsi, il est impossible de certifier actuellement quelconque échéancier relatif à certains incontournables d’une saison telle la date limite des transactions. Cependant, Robison a laissé la porte ouverte à la présence de spectateurs dans les arénas – jusqu’à 50 % de la capacité de la bâtisse – si la Santé publique des territoires concernés accepte. Le scénario de villes bulles a été écarté.