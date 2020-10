Pornographie juvénile: un homme arrêté à Thetford Mines

Les enquêteurs spécialisés en matière d’exploitation sexuelle des enfants sur Internet de la Sûreté du Québec, en collaboration avec la Sûreté municipale de Thetford Mines, ont procédé à l’arrestation de Jean-François Chagnon de Thetford Mines en lien avec de la pornographie juvénile.

L’homme de 36 ans a été arrêté le 14 octobre et il a comparu le jour même au palais de justice de Thetford Mines pour faire face à des accusations de possession, accession, production de pornographie juvénile et contacts sexuels. L’homme a été remis en liberté et doit respecter plusieurs conditions.

Les policiers ont réalisé une perquisition au domicile du suspect et du matériel informatique a été saisi pour analyse. Toute personne qui aurait de l’information sur cet homme et ses agissements peut communiquer confidentiellement à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.