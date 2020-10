Pourquoi la loi 101 est un échec: entretien avec Frédéric Lacroix à propos de son livre événement

Le chercheur indépendant Frédéric Lacroix s’est fait connaître depuis quelques années pour ses analyses d’une grande lucidité sur la situation du français au Québec. Il publie ces jours-ci son premier livre, Pourquoi la loi 101 est un échec. Il s’agit d’un véritable événement intellectuel : pour la première fois, vraiment, nous avons un véritable portrait de la situation du français au Québec, délivré du maquillage idéologique qu’on utilise trop souvent pour l’enjoliver.

Mathieu Bock-Côté : Que trouve-t-on dans ce livre?

Frédéric Lacroix : On y trouve une synthèse complète de la situation du français (et de l’anglais) au Québec. Mon ambition en écrivant ce livre était de fournir à ceux qui s’intéressent à l’avenir du Québec français un portrait de la situation actuelle et de son évolution probable. Car il est difficile de se faire une tête sur la question linguistique; les informations sont dispersées, contradictoires, et souvent inaccessibles. J’ai souhaité écrire un livre qui rassemble l’ensemble des données pertinentes de façon à permettre à chacun de comprendre ce qui se passe avec le français au Québec.

Je souhaitais également fournir un état des lieux le plus objectif possible. Pour atteindre ce but, j’ai fait appel au concept de « complétude institutionnelle », bien connu en sociologie, concept qui relie la vitalité d’une langue à l’ampleur du réseau institutionnel qui lui est attaché (hôpitaux, universités, cégeps). Le portrait que je trace est donc chiffré et quantitatif et s’appuie sur la complétude institutionnelle propre à chaque communauté linguistique, anglophone et francophone, ce qui permet de tirer des conclusions solides. C’est ce qui distingue ce livre, à mon avis, de tous les autres qui ont été écrits sur la question linguistique. Mon livre se veut donc une synthèse exacte, scientifiquement fondée, tout en étant accessible au grand public.

MBC : Quels étaient les objectifs initiaux de la loi 101? Et quels objectifs lui prête-t-on aujourd’hui?

FL : Les objectifs de la Charte de la langue française sont énumérés dans le « Livre Blanc » publié par Camille Laurin un peu avant le dépôt de son projet de loi. Ces objectifs sont ceux spécifiés par la Commission Gendron, une commission d’étude de la question linguistique lancée par le Parti libéral du Québec en réponse à la crise de Saint-Léonard de la fin des années soixante. L’objectif majeur de la loi 101 est « d’orienter les options linguistiques des immigrants », une litote qui signifie que la charte est conçue afin que l’assimilation linguistique des immigrants se fasse principalement vers le français au lieu de l’anglais à l’avenir (l’assimilation des immigrants se faisait à 85% à l’anglais avant la charte). La charte souhaitait rehausser le statut du français et en faire la « langue commune », c’est-à-dire la langue utilisée lors des échanges entre groupes linguistiques au Québec. La charte venait aussi agir pour améliorer les conditions économiques des francophones et leur donner accès aux emplois bien rémunérés, emplois qui étaient quasiment exclusivement réservés aux anglophones auparavant.

Notons que la charte a été combattue vigoureusement par Ottawa dès son adoption par l’Assemblée nationale du Québec. Dès 1979, tout le chapitre III, chapitre qui faisait du français la langue officielle de la justice et du droit, a sauté. Trudeau père a ensuite procédé au rapatriement de la constitution canadienne en 1982 pour invalider les dispositions visant la langue d’enseignement dans les écoles primaires et secondaires. Ottawa a livré une véritable guerre juridique contre la charte, chose qui continue encore de nos jours.

Aujourd’hui, le Québec semble avoir abandonné toute prétention de faire du français la langue commune et a sombré à nouveau dans le bilinguisme systématique qui était en place avant la charte. Le Québec semble s’être résigné au service minimum, soit à ce que la charte ne fasse qu’assurer –et pas toujours- la disponibilité de services en français au Québec. Face à Ottawa, Québec a donc complètement capitulé et a adopté, hypocritement, tout en assurant cœur sur la main que le « français est la langue officielle », la Loi sur les langues officielles fédérale, c’est-à-dire est venu assurer à l’anglais au Québec un statut à quasi égalité avec le français. Dans les faits, le Québec est aujourd’hui, comme avant la loi 101 de 1977, une « province » quasi intégralement bilingue. Il ne faut pas se surprendre alors que l’anglais, langue de la majorité canadienne et continentale et langue des nouveaux empires numériques (Google, Facebook, Netflix, etc.) joue maintenant le rôle de langue commune à Montréal et que les immigrants allophones s’assimilent pour moitié au groupe anglophone.

MBC : La loi 101, un échec, vraiment? N’êtes-vous pas trop sévère?

La charte n’a jamais atteint son objectif principal qui était de faire en sorte que la nette majorité des immigrants s’intègrent au Québec français. Par-là, on entend que 90% d’entre eux devraient adopter éventuellement le français comme langue parlée à la maison afin d’assurer la stabilité démographique du groupe francophone au Québec. Or, nous en sommes qu’à 50% environ et tout indique que le plafond est atteint, c’est-à-dire que les effets de la charte actuelle sont épuisés. De plus, on a noté lors du recensement de 2016 une nette accélération de l’assimilation des jeunes francophones à Montréal.

Dans mon livre, je démontre que depuis 2001, une « nouvelle dynamique linguistique » s’est installée au Québec, dynamique marquée par un recul (historique) du poids des francophones et une augmentation du poids des anglophones, augmentation qui est due principalement à l’assimilation linguistique massive, complètement hors de proportion avec le poids démographique réel des anglophones (qui est de 8,1% seulement), des allophones à l’anglais.

Cela signifie que le français va continuer à régresser dans l’avenir prévisible et que le destin qui nous attend est celui de toutes les minorités francophones en Amérique, c’est-à-dire la minorisation et la disparition. A moins, bien sûr, que des gestes courageux et structurants ne soient posés.

MBC : Est-il trop tard?

FL : Non. Comprendre la mécanique de notre déclin signifie aussi que les clés pour intervenir avec succès nous deviennent accessibles. Ces clés peuvent se résumer ainsi : revenir au « français langue commune », mettre fin au bilinguisme de l’État québécois, mettre en place une politique culturelle adaptée à la réalité numérique de notre époque et, surtout, rehausser massivement le financement des institutions francophones (cégeps, universités et hôpitaux) afin d’assurer au Québec français une « complétude institutionnelle » proportionnelle à son poids démographique.