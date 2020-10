Rue Ontario Est: arrestation d’un homme qui a causé de lourds dommages à un véhicule

Un homme possiblement en détresse a été arrêté jeudi matin après avoir lourdement endommagé un véhicule garé sur la rue Ontario Est, dans le secteur Hochelaga-Maisonneuve.

Dans des vidéos tournées par des témoins, on peut voir l’individu de 38 ans fracasser le pare-brise d’une Tesla 3 stationnée devant le restaurant Caza de la Pizza et s’en prendre au rétroviseur du côté conducteur, les pieds sur le capot. Il monte aussi sur le toit et donne plusieurs coups de pied.

Ces images ont d’ailleurs permis à la police de mieux comprendre le fil des évènements.

On parle de dommages de plus de 5000 $ et, selon le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), il n’y a aucun lien entre l’auteur de ce délit et le propriétaire de la voiture.

«Non, le véhicule a été ciblé au hasard. Pour le propriétaire, qui a été localisé, il doit malheureusement contacter ses assurances», a indiqué Jean-Pierre Brabant, porte-parole du SPVM.

Lors de l’arrestation, l’individu n’était pas coopératif et était très agressif, selon M. Brabant, si bien que les agents dépêchés sur place ont dû avoir recours à du poivre de Cayenne pour le maîtriser au sol et lui passer les menottes. Une centaine de témoins ont assisté à la scène.

L’homme a été conduit en centre hospitalier pour subir une évaluation.

Des accusations de méfaits de plus de 5000 $ vont être soumises au procureur, selon le SPVM.