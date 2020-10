Un premier one-woman-show pour Guylaine Tremblay en 2021

Guylaine Tremblay a eu l’accord d’Yvon Deschamps pour monter un premier spectacle solo à partir de son œuvre.

Intitulé «J’sais pas comment, j’sais pas pourquoi», le spectacle revisitera les périodes de sa vie en empruntant les mots et la musique du légendaire humoriste.

Il s’agit d’un projet très intime qu’elle caresse depuis fort longtemps, pouvait-on lire dans un communiqué envoyé jeudi. Elle a consacré du temps à ce projet en raison du temps libre que lui a amené la pandémie.

«Mon souhait, faire un show avec tes merveilleuses chansons Yvon! Pas un simple tour de chant comme on l’entend habituellement dans notre jargon, mais plutôt un spectacle où je peux témoigner en paroles et en chansons, du formidable professeur de vie, que probablement sans le savoir, tu as été pour moi, pour nous», écrit-elle.

«Guylaine a toute mon admiration et mon respect. Je me trouve très choyé, qu’elle se raconte au travers de mes chansons. Excellent projet que j’approuve! Je l’aime tellement cette Guylaine que je la suivrais en tournée», a fait savoir Yvon Deschamps.

Le spectacle sera présenté sur scène dès août 2021 et partout au Québec jusqu’en juin 2022. La mise en scène est confiée à l’homme de théâtre Michel Poirier et la direction musicale à Jean Fernand Girard.