Une action collective contre Hydro-Québec pour surfacturation ira de l’avant

L’action collective pour surfacturation contre Hydro-Québec pourra bel et bien aller de l’avant.

La Cour suprême du Canada a annoncé, jeudi, qu’elle refuse d’entendre la contestation de la société d’État qui voulait empêcher la cause d’être entendue.

La demande d’action collective avait d'abord été autorisée par la Cour supérieure du Québec. Hydro-Québec s’était tournée, en vain, vers la Cour d’appel pour renverser cette autorisation. Jeudi, elle a essuyé son dernier revers, devant la Cour suprême du Canada. Le plus haut tribunal au pays ne fournit jamais les détails pour expliquer son refus de se pencher sur un dossier.

Les membres de l’action collective veulent que la société d’État verse 1,2 milliard $ pour des frais d’électricité excessifs payés par ses clients.

On reproche à Hydro-Québec d’avoir, entre 2008 et 2013, joué avec les données fournies à la Régie de l’énergie dans le but de bénéficier d’un taux de rendement des capitaux supérieur.

Rappelons que la Régie de l’énergie détermine les tarifs d’électricité en se basant sur les informations budgétaires présentées par la société d’État, ce qui a donc un impact sur les factures d'électricité des consommateurs.

La cause sur le fond doit toujours être jugée. C’est après cette étape que les clients d’Hydro-Québec pourront savoir s’ils se qualifient pour un dédommagement dans le cadre de cette action collective.