Une dame tuée après une longue chicane de voisins

Le septuagénaire accusé d’avoir tué sa voisine de 62 ans, mercredi, dans les Laurentides, aurait été en conflit avec celle-ci depuis plus de 15 ans, selon un proche de la victime.

Howard Charles Kirby, 75 ans, a été inculpé jeudi du meurtre prémédité de Bonnie-Lyn Finnigan, au palais de justice de Saint-Jérôme.

« Il était calme par vidéoconférence. On attend d’obtenir les éléments de la preuve », a commenté Me Maxime Chevalier, qui le représente avec Me Olivier Morin.

La dame de 62 ans qu’il aurait tuée à mains nues était sa voisine immédiate depuis plus d’une décennie, sur le chemin Édina, à Brownsburg-Chatham.

« Ça ne date pas d’hier. Ça fait depuis que je la connais, donc au moins une quinzaine d’années, qu’ils avaient des chicanes de voisins », témoigne l’ex-conjoint de la victime, Sébastien Roussel, 43 ans.

Celui-ci dit avoir été aussi le voisin de l’accusé pendant quelques années. Il décrit l’aîné comme un étrange individu, reclus de la société, qui vivait seul, sans électricité.

« Je ne sais pas pourquoi c’est devenu si violent et désagréable, se demande-t-il. Je pense que ç’a commencé d’une relation [amoureuse] que lui voulait, mais pas elle. »

Volée de bois vert

Bonnie-Lyn Finnigan

Victime

Par ailleurs, Kirby aurait formulé plusieurs plaintes non fondées à la municipalité et à la police concernant Mme Finnigan au fil des années, affirme M. Roussel.

Ce dernier dit avoir eu besoin d’intervenir à une occasion, car les deux voisins se lançaient des morceaux de bois par la tête.

« C’en était assez violent », dit l’ex-conjoint de la mère de famille originaire de l’Ontario, qu’il décrit comme une « bonne personne », optimiste, et qui « aimait la vie ».

La situation avec son voisin aurait néanmoins dégénéré jusqu’à ce que son corps marqué de traces de violence soit découvert mercredi après-midi dans sa résidence.

Deuxième meurtre

La Sûreté du Québec aurait été alertée par un appel du voisinage, vers 14 h 30.

L’enquête confiée au module des Crimes contre la personne a rapidement mené à l’arrestation de Kirby.

Ce drame est survenu à moins de quatre kilomètres de l’endroit où la jeune Océane Boyer, 13 ans, a été retrouvée sans vie, en février dernier. François Sénécal, qui était un ami de la famille, a été accusé du meurtre.

Kirby doit revenir devant le tribunal le mois prochain.

-Avec la collaboration de Christian Plouffe