LEBLANC, Julienne



À l'Hôpital Notre-Dame, le 5 octobre 2020, à l'âge de 95 ans, est décédée Madame Julienne Leblanc, résidente de Montréal, originaire de la Belle-Anse aux Iles-de-la-Madeleine.Elle était la fille de feu Monsieur John Leblanc et de feu Madame Justine Longuépée, la soeur d'Albéric, ainsi que d'Edmond, Fred, Jeffrey, Lisa, Arménie, Philomène, décédés. Elle laisse aussi dans le deuil ses neveux, nièces, conjoints, conjointes, parents et amis.La famille vous accueillera dimanche le 18 octobre 2020 de 19h à 22h à la720 CHEMIN PRINCIPALCAP-AUX-MEULES, G4T 1G7Tél : (418) 986-2615info@maisonfuneraireleblanc.comLes funérailles de Madame Julienne Leblanc seront célébrées lundi le 19 octobre 2020 à 11h à l'église Notre-Dame du Rosaire de Fatima et de là au cimetière de l'endroit. Lundi le 19 octobre, jour des funérailles, le salon ouvrira à 9h.Les dons reçus seront versés à la Fondation Santé de l'Archipel pour les activités du Pavillon Eudore Labrie.À noter que les rituels funéraires se tiendront dans le respect des consignes et des règles sanitaires en vigueur: port du masque, lavage des mains et distanciation physique.