CADIEUX BERTHIAUME, Gisèle



À Montréal, le 1er mai 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Gisèle Berthiaume Cadieux, épouse de feu Léon Cadieux.Elle laisse dans le deuil ses enfants Robert (Murielle), Johanne, Sylvain (Sylvie), Line (Alain) et Nathalie (Benoit), ses petits-enfants Benoit (Marie), Stéphanie (Stephane), Marc-André, Gabriel (Isabelle), Carl et Alexis (Amélie), ses arrière-petits-enfants Logan, Felix et Emma, son frère Fernand ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.Les funérailles auront lieu en toute intimité le vendredi 23 octobre en la chapelle du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges, suivies de l'inhumation.