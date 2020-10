POIRIER, Thérèse



À Longueuil, le 9 octobre 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Thérèse Poirier, fille de feu Irène Goulet et feu Lorenzo Poirier.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Pierrette (feu Gérard), Madeleine (Richard), Lise (Jacques), son frère Jacques (feu Louise), ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.Elle va rejoindre sa soeur feu Denise (feu Edmond) et son frère feu Jean-Claude.Vu la situation actuelle en lien avec la COVID-19, la cérémonie a eu lieu en toute intimité.