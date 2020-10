À la recherche d'un condo ou d’un appartement à Québec? Découvrez les Condos locatifs 18!

Vous êtes à la recherche d'un condo ou d’un appartement à Québec? Faites la découverte du nouveau projet Condos locatifs 18 présentement en construction qui sera livré en juillet 2021! Situé dans l’arrondissement Limoilou, ce complexe de 40 unités vous offre tout ce dont vous avez besoin pour votre qualité de vie au quotidien. Le projet est très attirant pour les jeunes professionnels qui travaillent en ville, mais également pour les personnes retraitées qui recherchent l’accès à des services sans avoir besoin d’utiliser leur véhicule.

Les Condos locatifs18 sont localisés dans un secteur très recherché à tout juste deux pas de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus et à cinq minutes du centre-ville. Plusieurs services sont à proximité dont le Centre Médical Synase, un CLSC, le Cégep Limoilou, un arrêt Métrobus et de nombreux restaurants branchés du quartier.

Ce nouveau projet en construction offre des appartements spacieux, lumineux et haut de gamme. Vous trouverez le format qui vous convient le mieux parmi notre vaste choix de 3 1/2, 4 1⁄2 et de 5 1/2 à partir de 1100$. Condos locatifs 18 offre l’équilibre parfait entre la vie urbaine divertissante et la quiétude de quartier. Le tout, dans un décor homogène, où le design contemporain et le choix des finis s’harmonisent impeccablement.

Nos unités comprennent des plafonds de neuf pieds, des matériaux de qualité, de la climatisation, des douches en céramique, une fenestration abondante afin de maximiser l’éclairage naturel et des balcons avec murs d’intimité. Ils offrent aussi un stationnement intérieur.

Afin d’assurer un maximum de confort, une magnifique cour intérieure paysagée sera aménagée créant une réelle oasis de verdure en plein cœur de la ville de Québec ! De nombreux espaces verts sont également accessibles avec le parc familial du Mont-Thabor et le Domaine de Maizerets.

Enfin, nos locataires pourront aussi profiter des aires de mise en forme et de détente de la spectaculaire chapelle transformée en salle d'exercice. Ce gym met tout à votre disposition: vélos stationnaires, elliptiques, tapis roulants, des poids libres et même un espace pour une séance de yoga!

Faites dès aujourd’hui la découverte de notre nouveau projet Les Condos locatifs 18 disponibles en juillet 2021!