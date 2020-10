Aéroport Trudeau: des passagers délinquants face à la quarantaine

Des voyageurs qui reviennent au Canada disent ouvertement aux agents frontaliers qu'ils ne respecteront pas la quarantaine et ne s'isoleront pas.

«Quand les gens arrivent au pays, on leur dit "vous devez faire votre quarantaine" et ça va arriver à l'occasion que les voyageurs vont dire à nos agents "nous, on ne la fera pas"», a soutenu vendredi le président du Syndicat des Douanes et de l'Immigration, Jean-Pierre Fortin, à l'émission de Benoit Dutrizac, sur QUB radio.