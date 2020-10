Agressions sexuelles : Un naturopathe montréalais coupable

Un naturopathe montréalais qui a prétexté détenir un pouvoir sexuel « curatif » afin d’agresser sexuellement deux femmes a été déclaré coupable sur toute la ligne, même s’il prétendait que c’était plutôt lui la victime.

«[Nicolas Agapiadis] a prétendu que la première victime a agi par vengeance [...] et que la seconde était si déterminée à tomber enceinte qu’elle a demandé à l’accusé d’avoir des relations sexuelles avec lui» a expliqué le juge Dennis Galiatsatos en rejetant totalement la version de l’accusé, ce vendredi au palais de justice de Montréal.

Agapiadis, 57 ans, est un ancien restaurateur du Vieux-Port qui s’adonnait également à la naturopathie quand il s’en est pris à deux femmes.

Son premier crime remonte à 2014, quand il a proposé à la victime de «l’examiner». Une fois dans son cabinet, il s’est alors lancé dans une tirade sur une «théorie des chakras», et qu’il devait tous les traiter pour bien faire son travail. Et comme par hasard, ils étaient entre autres sur les parties intimes de la femme. Quand il a essayé de faire ses attouchements, la femme l’a repoussé, mais Agapiadis a insisté.

Fluide «curatif»

«Il répétait qu’elle devait le laisser faire son travail», a noté le magistrat en expliquant que l’accusé s’est ensuite jeté sur la femme mais qu’heureusement, quelqu’un a frappé à la porte, mettant fin à l’agression sexuelle.

La deuxième victime, un an plus tard, n’a toutefois pas eu cette chance. Car après avoir déboursé plusieurs milliers de dollars pour un supposé traitement contre l’infertilité, Agapiadis ne s’est pas gêné pour la violer, après lui avoir expliqué sa théorie voulant que ses fluides séminaux soient «curatifs» et qu’il pouvait en faire profiter la femme. Malgré le dégoût de cette dernière, Agapiadis l’a agressée.

«Elle pleurait, a expliqué le juge. Après, l’accusé a bruyamment roté, en expliquant que c’était à cause de “l’air dans [la victime]”, qui ressemblait à “une tornade”, en lui expliquant que “c’était juste le traitement”. Il lui a donné un brownie et un biscuit en lui conseillant de prendre une douche et de boire du petit lait.»

Pas rassurée

Par la suite, la femme a revu le naturopathe qui a tenté de la rassurer, en ajoutant que si elle parlait de l’événement à quiconque, elle subirait un choc nerveux et que les gens la jugeraient.

«Même si elle voit maintenant que les consignes [d’Agapiadis] étaient “super folles”, à l’époque, une partie d’elle se demandait si c’était un traitement», a expliqué le juge en rappelant que chaque victime peut réagir différemment face à une agression sexuelle.

Ainsi, même si Agapiadis s’est démené pour tenter de faire porter le blâme sur les plaignantes, même s’il a tout fait pour se présenter en victime, le magistrat a rejeté sa version des faits, le déclarant coupable d’agression sexuelle.

L’agresseur, qui est présentement atteint d’un cancer, reviendra à la cour en décembre pour les plaidoiries sur la peine à lui imposer. La procureure de la Couronne Anabelle Sheppard a d’ores et déjà qu’elle réclamerait une peine de pénitencier, soit au minimum deux années d’incarcération.