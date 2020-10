Bergevin à déjoué les plans de son ancien employeur

Le directeur général du Canadien de Montréal, Marc Bergevin, a apparemment bousillé les plans de son ancien employeur au repêchage.

• À lire aussi: Un Kevin Lowe des temps modernes

• À lire aussi: Repêchage LNH : Un défenseur gaucher de plus pour le CH

Bergevin, qui a travaillé pour les Blackhawks de Chicago de 2005 à 2012, aurait surpris la formation de l’Illinois en jetant son dévolu sur Kaiden Guhle au 16e rang.

C’est ce qu'a rapporté The Athletic, jeudi, dans un article co-signé par les journalistes Scott Powers et Mark Lazerus.

«Une source au sein de la Ligue nationale de hcokey a insisté pour dire que les Blackhawks voulaient le défenseur Kaiden Guhle au premier tour, peut-on y lire. Ils le voyaient comme le gros défenseur capable de tasser les joueurs adverses et de compléter de plus petits joueurs comme Adam Boqvist et Ian Mitchell.»

Selon la même source, le CH était ouvert à l’idée de reculer afin d’obtenir une sélection de troisième ou cinquième tour, mais les Blackhawks croyaient que le Tricolore voulait repêcher un attaquant.

Ils se sont ainsi rabattus sur l’ailier allemand Lukas Reichel au 17e rang.

À défaut de mettre la main sur Guhle, les Blackhawks se sont tournés vers le marché des transactions pour obtenir un défenseur imposant, Nikita Zadorov, en cédant notamment Brandon Saad à l’Avalanche du Colorado.