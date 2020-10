Bond de 174 cas de COVID-19 dans la région de Québec

Le bilan quotidien de la pandémie dans la région de Québec continue de se présenter en montagnes russes, elle qui enregistre vendredi 174 nouveaux cas de coronavirus en vingt-quatre heures, un sommet cette semaine.

La veille, le portrait était tout autre avec un creux de 93 nouveaux cas, plus faible hausse en trois semaines.

Au chapitre des décès, la Capitale-Nationale en enregistre un seul de plus, ce qui porte les totaux cumulatifs à 256 décès et 6 732 cas depuis le début de la pandémie.

Pendant ce temps, la Chaudière-Appalaches se maintient dans les mêmes niveaux d’infections depuis quelques jours. Vendredi, ce sont 64 nouvelles personnes positives qui se sont ajoutées au bilan, ce qui porte à 2434 le nombre total de cas depuis le début de la crise.

Le coronavirus n’a fait aucune victime en vingt-quatre heures et un décès a même été retiré du bilan cumulatif, car une enquête a démontré qu’il n’était finalement pas attribuable à la COVID-19. Le compte est donc de 41 décès en tout.

La région accueille 45 personnes hospitalisées en lien avec le coronavirus, dont 11 aux soins intensifs (une augmentation de 1).

À l’Hôtel-Dieu de Lévis, qui fait l’objet d’une éclosion depuis deux semaines, quatre usagers et un travailleur de plus ont contracté l’infection ; il y a en tout 39 cas actifs chez les patients et 33 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que deux décès.

L’éclosion à l’hôpital de Saint-Georges semble également difficile à contenir alors qu’un dixième usager et quatre travailleurs supplémentaires ont reçu un diagnostic positif, pour un total de 10 cas actifs chez les employés. Là aussi, on déplore deux décès cumulatifs.

La situation reste stable dans les milieux pour aînés, mis à part un nouveau cas à l’Hôtellerie Nouvel Âge de Thetford Mines et un autre au Centre de réadaptation en déficience physique (unité transitoire de réadaptation fonctionnelle à Lévis).